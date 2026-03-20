«Супружеская ссора»: на Западе заговорили об ухудшении отношений Украины и ЕС

Журнал The Economist пишет, что отношения Украины и Евросоюза переживают период «супружеских ссор». Стороны стали жестче общаться друг с другом, обмениваясь обвинениями в шантаже. Причиной напряженности стали продолжающиеся закупки российской нефти странами ЕС, сложные переговоры о вступлении Украины в союз и конфликт вокруг нефтепровода «Дружба». Венгрия и Словакия из-за остановки транзита заблокировали кредит Киеву на €90 млрд, а на саммите ЕС 19 марта оказалось, что их позицию негласно разделяет премьер Италии.

Отношения между Украиной и Евросоюзом вошли в фазу обострения и напоминают «супружескую ссору», пишет журнал The Economist.

«После четырех лет почти супружеской сплоченности Украина и ее европейские партнеры переживают период супружеских ссор. Впервые признаки напряженности вышли на поверхность: обе стороны стали немного резче общаться друг с другом, даже обмениваясь обвинениями в «шантаже», — утверждает издание.

The Economist отмечает, что раздражение Киева вызывают закупки странами Европы российской нефти, которые Украина расценивает как подрыв санкционного режима против РФ. Кроме того, дополнительную напряженность в отношениях с Брюсселем создают сложные переговоры о возможном ускоренном вступлении Украины в Евросоюз.

Издание подчеркивает, что страны ЕС негативно восприняли высказывания украинского президента Владимира Зеленского, который обвинил европейских лидеров в медлительности.

«Владимир Зеленский обрушился с резкой критикой, назвав Европу всего лишь «салатом из малых и средних держав», которая «любит обсуждать будущее, но избегает принимать меры сегодня», — пишет The Economist.

Проблема в «Дружбе»

Ключевым моментом обострения отношений между Украиной и ЕС стал конфликт из-за нефтепровода «Дружба».

В конце января Венгрия перестала получать российскую нефть по «Дружбе». В Киеве объяснили ситуацию повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами, но в Будапеште утверждают, что эта причина не соответствует действительности.

Позднее Венгрия и Словакия из-за отказа Украины возобновить поставки нефти по «Дружбе» заблокировали выделение Киеву кредита на €90 млрд.

В начале марта Владимир Зеленский заявил, что передаст адрес Орбана украинским военным, чтобы они «общались с ним на своем языке». В Евросоюзе назвали угрозы в адрес главы государства-члена ЕС неприемлемыми.

«Мы не можем принять, когда даже в эмоциональный момент кто-то обращается неадекватным образом к лидеру государства — члена Европейского союза», — подчеркнул глава Евросовета Антониу Кошта.

Ситуация с остановкой транзита по «Дружбе» обострилась в связи с кризисом на энергетическом рынке из-за войны на Ближнем Востоке, пишет The Economist.

Трудности с деньгами

Накануне издание Politico со ссылкой на дипломатов, присутствовавших на закрытом заседании саммита ЕС, сообщило, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что понимает позицию Виктора Орбана, заблокировавшего кредит Украине в €90 млрд.

По словам источников, она сказала, что позиция Орбана является «нормальной», поскольку «ситуация меняется» и что «на его месте я бы это поняла».

Итальянское правительство отрицает, что Мелони поддержала Орбана.

«Фраза, приписываемая премьер-министру, абсолютно беспочвенна», — заявил представитель аппарата премьера в Риме.

19 марта лидеры ЕС так и не смогли принять решение по кредиту Киеву. Итоговое заявление по Украине, как сообщал Euronews, не поддержали Венгрия и Словакия, документ был одобрен 25 из 27 стран.

После заседания глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС «тем или иным путем» выделит эти средства Украине.

«Эти деньги остаются блокированными, поскольку один лидер не держит свое слово, но мы направим эти деньги Украине тем или иным путем», — сказала она.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил последствями Виктору Орбану из-за блокировки кредита.

«Мы едины в своем убеждении, что не примем то, что произошло сегодня в Европейском совете. И это будет иметь последствия, выходящие далеко за рамки этого отдельного события», — приводит его слова Die Welt.

По словам Мерца, вопрос о выделении финансировании для Украины теперь придется пересматривать на «фундаментальном» уровне в рамках предстоящих переговоров по бюджету Евросоюза.