Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Лукашенко заявил о готовности продать США рудник

Лукашенко заявил о готовности продать США рудник минимум за $3 млрд
Николай Петров (признан в РФ иностранным агентом)/«БелТА»/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова продать США рудник минимум за $3 млрд. Об этом сообщает агентство БелТа.

Лукашенко впервые высказался на эту тему в ходе второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Он рассказал журналистам подробности потенциальной сделки.

«Думают. Но три миллиарда — это минимум. А правительство посчитает запасы, еще чего-то… Это будет дороже», — сказал он.

Президент добавил, что США богаты, но не хотят платить много за желаемые ресурсы — «все хотят за бесплатно».

Также Лукашенко сообщил журналистам, что американский лидер Дональд Трамп пригласил его встретиться в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По его словам, приглашение поступило в ходе третьего раунда переговоров с американской стороной, где обсуждалась так называемая «большая сделка».

Возможные сроки проведения встречи или ее предварительная повестка не уточняются. Ранее официальные лица Белоруссии и США не комментировали ход переговорного процесса, который, по словам Лукашенко, уже вышел на стадию обсуждения конкретных договоренностей.

Ранее Лукашенко помиловал 250 осужденных.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!