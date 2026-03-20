Лукашенко заявил о готовности продать США рудник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова продать США рудник минимум за $3 млрд. Об этом сообщает агентство БелТа.

Лукашенко впервые высказался на эту тему в ходе второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Он рассказал журналистам подробности потенциальной сделки.

«Думают. Но три миллиарда — это минимум. А правительство посчитает запасы, еще чего-то… Это будет дороже», — сказал он.

Президент добавил, что США богаты, но не хотят платить много за желаемые ресурсы — «все хотят за бесплатно».

Также Лукашенко сообщил журналистам, что американский лидер Дональд Трамп пригласил его встретиться в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По его словам, приглашение поступило в ходе третьего раунда переговоров с американской стороной, где обсуждалась так называемая «большая сделка».

Возможные сроки проведения встречи или ее предварительная повестка не уточняются. Ранее официальные лица Белоруссии и США не комментировали ход переговорного процесса, который, по словам Лукашенко, уже вышел на стадию обсуждения конкретных договоренностей.

Ранее Лукашенко помиловал 250 осужденных.