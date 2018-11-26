Запад срывает заседание Совбеза ООН. LIVE

Российский представитель говорит, что украинский проект западных политтехнологов, «который можно было бы назвать просто «анти-Россия» терпит фиаско».

«Огонь войны в Донбассе не удается потушить, потому что вы тушите его огнем киевской агрессии», — продолжает сыпать остротами российский представитель.