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Запад срывает заседание Совбеза ООН. LIVE

СБ ООН проводит экстренное заседание по конфликту России и Украины

В Совете Безопасности ООН проходит экстренное заседание, посвященное инциденту в Керченском проливе. Инициаторами заседания стали сразу обе стороны конфликта — и Россия, и Украина. «Газета.Ru» следит за ходом заседания в режиме онлайн.
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19:42

Розмари говорит, что рекомендация ввести на Украине режим чрезвычайного положения поступило именно из ООН. Неожиданно.

19:40

Начинается следующее заседание, на этот раз — по инициативе Украины. Повестка принимается без каких-либо проблем. Заседание пройдет в стандартном рабочем режиме. Помимо членов СБ ООН в нем также примут участие представитель Украины и заместитель генсека ООН Розмари Дикарло. Первое слово передают именно ей.

19:33

Ни один из членов ООН, кроме России, не захотел принять участие в обсуждении. Заседание объявляется закрытым.

19:32

Полянский также говорит, что вся эта ситуация необходима лишь для того, чтобы действующий режим сохранил свою власть. «Нужна очередная порция антироссийского дурмана», — говорит он.

19:28

Российский представитель говорит, что украинский проект западных политтехнологов, «который можно было бы назвать просто «анти-Россия» терпит фиаско».

«Огонь войны в Донбассе не удается потушить, потому что вы тушите его огнем киевской агрессии», — продолжает сыпать остротами российский представитель.

19:26

В дальнейшем российский представитель описывает инцидент, который стал причиной созыва заседания и в очередной раз подчеркнул, что Россия, в соответствии с нормами международного права защищала свои границы. По словам Полянского, западные страны намеренно закрывают глаза на действия украинского режима.

19:23

Полянский говорит, что в знак протеста Россия не будет учавствовать в заседании, которое будет посвящено украинской повестке.

19:22

Российский представитель выражает свое сожаление результатами голосования и тем, что западные страны, «подчиняясь стадному инстинкту», срывают заседание и идут на поводу у США. По его словам, попытка западных стран выставить российскую инициативу по созыву СБ ООН за украинскую — слишком примитивна.

19:20

Результаты голосования — «против» российской повестки выступил 7 стран, «за» — 4, еще четыре члена СБ ООН воздержались. Предварительная повестка дня не утверждается.

19:18

Предварительная повестка дня поставлена на голосование.

19:17

Россию на сегодняшнем заседании представляет Дмитрий Полянский. Он говорит, что повестка дня должна быть российской, а не украинской, поскольку РФ реализовала свое право на защиту границ. Попытка Украины навязать свою повестку — это способ снять с себя ответственность за нарушение российских границ.

19:15

Представитель США Никки Хейли заявляет, что поддерживает суверенитет Украины и выражает глубокую озабоченность в связи с инцидентом. Он также призвал всех голосовать против повестки дня, которая предложена Россией.

19:15

Заседание объявляется открытым. Слово представителю США.

18:56

Начало заседания запланировано на 11.00 утра по местному времени (19.00 мск).

18:54

Подробно о событиях сегодняшнего дня, предшествовавших нынешнему заседанию, читайте в материале «Газеты.Ru»:

18:50

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

В Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском и Черном морях. «В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня «Поддержание международного мира и безопасности», — сообщал ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Газета.Ru» следит за ходом заседания в режиме онлайн.