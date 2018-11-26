Запад срывает заседание Совбеза ООН. LIVE

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Розмари говорит, что рекомендация ввести на Украине режим чрезвычайного положения поступило именно из ООН. Неожиданно.
Начинается следующее заседание, на этот раз — по инициативе Украины. Повестка принимается без каких-либо проблем. Заседание пройдет в стандартном рабочем режиме. Помимо членов СБ ООН в нем также примут участие представитель Украины и заместитель генсека ООН Розмари Дикарло. Первое слово передают именно ей.
Ни один из членов ООН, кроме России, не захотел принять участие в обсуждении. Заседание объявляется закрытым.
Полянский также говорит, что вся эта ситуация необходима лишь для того, чтобы действующий режим сохранил свою власть. «Нужна очередная порция антироссийского дурмана», — говорит он.
Российский представитель говорит, что украинский проект западных политтехнологов, «который можно было бы назвать просто «анти-Россия» терпит фиаско».
«Огонь войны в Донбассе не удается потушить, потому что вы тушите его огнем киевской агрессии», — продолжает сыпать остротами российский представитель.
В дальнейшем российский представитель описывает инцидент, который стал причиной созыва заседания и в очередной раз подчеркнул, что Россия, в соответствии с нормами международного права защищала свои границы. По словам Полянского, западные страны намеренно закрывают глаза на действия украинского режима.
Полянский говорит, что в знак протеста Россия не будет учавствовать в заседании, которое будет посвящено украинской повестке.
Российский представитель выражает свое сожаление результатами голосования и тем, что западные страны, «подчиняясь стадному инстинкту», срывают заседание и идут на поводу у США. По его словам, попытка западных стран выставить российскую инициативу по созыву СБ ООН за украинскую — слишком примитивна.
Результаты голосования — «против» российской повестки выступил 7 стран, «за» — 4, еще четыре члена СБ ООН воздержались. Предварительная повестка дня не утверждается.
Предварительная повестка дня поставлена на голосование.
Россию на сегодняшнем заседании представляет Дмитрий Полянский. Он говорит, что повестка дня должна быть российской, а не украинской, поскольку РФ реализовала свое право на защиту границ. Попытка Украины навязать свою повестку — это способ снять с себя ответственность за нарушение российских границ.
Представитель США Никки Хейли заявляет, что поддерживает суверенитет Украины и выражает глубокую озабоченность в связи с инцидентом. Он также призвал всех голосовать против повестки дня, которая предложена Россией.
Заседание объявляется открытым. Слово представителю США.
Начало заседания запланировано на 11.00 утра по местному времени (19.00 мск).
Подробно о событиях сегодняшнего дня, предшествовавших нынешнему заседанию, читайте в материале «Газеты.Ru»:
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
В Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском и Черном морях. «В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня «Поддержание международного мира и безопасности», — сообщал ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Газета.Ru» следит за ходом заседания в режиме онлайн.