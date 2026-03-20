Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Фото

Конец священного месяца: как в России празднуют Ураза-байрам

«Перевернул вселенную». 50 лет с рождения Честера Беннингтона
«Романтик либерализма» и архитектор реформ: 70 лет со дня рождения Егора Гайдара
Секс-символ 60-х и первая «девушка Бонда»: Урсуле Андресс — 90
Настоящий полковник: лучшие роли Курта Рассела

20 марта мусульмане по всей России отмечают Ураза-байрам — праздник разговения, который знаменует собой конец священного месяца Рамадан и поста. День по традиции начался с утренней молитвы, которая прошла в том числе в соборных мечетях Москвы и Санкт-Петербурга. На намаз собрались тысячи мужчин.

Кроме коллективной молитвы, в день Ураза-байрама также принято собирать милостыню в пользу нуждающихся, устраивать обильные трапезы, вспоминать усопших и обмениваться подарками. При этом верующим запрещается заниматься тяжелым трудом и бытовыми делами, за исключением приготовления пищи. В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Башкирии, Татарстане и еще нескольких регионах нашей страны день Ураза-байрама был объявлен выходным.

«На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама. Отмечу, что российские мусульмане с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков и широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу», — сказал президент России Владимир Путин, поздравляя мусульман.

Он пожелал верующим здоровья, успехов и всего наилучшего.

 
Теперь вы знаете
Министр-бунтарь. Чем известен Янис Варуфакис, под трек о котором танцуют зумеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!