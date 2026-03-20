Конец священного месяца: как в России празднуют Ураза-байрам

20 марта мусульмане по всей России отмечают Ураза-байрам — праздник разговения, который знаменует собой конец священного месяца Рамадан и поста. День по традиции начался с утренней молитвы, которая прошла в том числе в соборных мечетях Москвы и Санкт-Петербурга. На намаз собрались тысячи мужчин.

Кроме коллективной молитвы, в день Ураза-байрама также принято собирать милостыню в пользу нуждающихся, устраивать обильные трапезы, вспоминать усопших и обмениваться подарками. При этом верующим запрещается заниматься тяжелым трудом и бытовыми делами, за исключением приготовления пищи. В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Башкирии, Татарстане и еще нескольких регионах нашей страны день Ураза-байрама был объявлен выходным.

«На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама. Отмечу, что российские мусульмане с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков и широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу», — сказал президент России Владимир Путин, поздравляя мусульман.

Он пожелал верующим здоровья, успехов и всего наилучшего.