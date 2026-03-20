Стала известна дата судебного слушания по делу о драке Смолова

Адвокат футболиста Федора Смолова Варвара Кнутова сообщила, что дело о драке игрока начнут рассматривать 1 апреля. Ее слова приводит РИА Новости.

«Уголовное дело в отношении Федора Смолова поступило в суд, на 1 апреля назначено заседание по существу», — сказала Кнутова.

28 мая 2025 года Федор Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве (https://www.gazeta.ru/tags/geo/moskva.shtml). По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию. Смолову вменяется часть 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).

Позже жена спортсмена Карина Истомина (https://www.gazeta.ru/tags/person/karina_istomina.shtml) в своем Telegram-канале заявила, что ее муж долгое время подвергался буллингу и не совладал с эмоциями.

18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинение в отношении игрока и ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее адвокат Смолова заявила о намерении прекратить уголовное дело после драки в «Кофемании».

 
