Вооруженные силы России (ВС РФ) могут вести подготовку к масштабному весеннему наступлению в зоне спецоперации на Украине. Такой прогноз дало агентство Associated Press со ссылкой на военных аналитиков.

По информации журналистов, основные цели атаки это пока еще подконтрольные Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, AP не исключило наступление и на других участках фронта.

В материале говорится, что российские силы активно накапливают резервы в ожидании подходящей для наступления погоды, а также усиливают дроновые удары, последовательно уничтожая украинскую оборону. Кроме этого, подчеркивает AP, военный конфликт с Ираном истощает американские системы ПВО, оставляя Киев с пустыми арсеналами.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что американская армия должна использовать свои боеприпасы в собственных интересах, а не отдавать их Украине. По его словам, в боевых действиях против Ирана «все идет по плану», однако США уже не уложились в предполагаемый бюджет военной кампании и запросили в конгрессе новые средства. Заявления прозвучали на фоне высказываний Владимира Зеленского о нехватке зенитных ракет Patriot и снарядов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле не смогли объяснить желание европейцев продлить кризис на Украине.