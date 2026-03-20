Россия и Сербия работают над контрактом по поставке газа в республику

Россия и Сербия прорабатывают параметры контракта на поставку газа в республику
Максим Богодвид/РИА Новости

Россия ведет переговоры с Сербией по параметрам нового договора на поставку природного газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия на протяжении многих лет является гарантом энергетической безопасности Республики, оставаясь основным поставщиком энергоресурсов. В настоящее время компания «Газпром» и Министерство энергетики Сербии прорабатывают параметры контракта на поставку природного газа», — говорится в сообщении.

20 марта во время официального визита главы Минэкономразвития РФ в Белград президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на скорый телефонный разговор с Владимиром Путиным для окончательного утверждения газовых договоренностей. По словам сербского лидера, этот контакт станет решающим в формировании нового долгосрочного контракта.

По словам генерального директора госкомпании «Србиягаз» Душана Баятовича, подписание итоговых документов с «Газпромом» запланировано на 20 марта. В настоящее время Сербия получает около 10 млн кубометров российского газа в сутки, что в сочетании с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью покрывает внутренние потребности страны в преддверии завершения текущего контракта, срок действия которого истекает 31 марта.

Ранее Вучич предупредил Европу о последствиях отказа от российской нефти.

 
