Власти Франции не уведомили посольство России о задержании танкера «теневого флота»

Власти Франции не уведомляли посольство России в Париже о задержании в Средиземном море танкера, который следовал из Мурманска. Об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии.

«Не уведомляли», — сказал собеседник агентства.

20 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Военно-морские силы (ВМС) страны захватили судно Deyna («Дейна»), которое якобы входит в состав российского «теневого флота». По данным Reuters, на борт танкера, следующего под флагом Мозамбика из порта Мурманска, высадились французские военные. Отмечается, что причиной операции стали подозрения на «использование фальшивого флага». Агентство уточнило, что операция проводилась при участии британских союзников.

В конце января Макрон в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что планирует внести поправки в законы Франции, чтобы «задержанные российские танкеры оставались арестованными во Франции».

Ранее в Европе призвали «действовать жестче» в отношении танкеров с нефтью из РФ.