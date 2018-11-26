Синдром отмены выборов: зачем Порошенко военное положение в стране

Президент Украины Петр Порошенко обратился к руководству России с требованием освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте Порошенко.

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«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права были грубо задержаны и судьба которых неизвестна. Мы требуем срочно их передать украинской стороне с кораблями», — заявил Порошенко. Он отметил, что ожидает быстрой реакции на его обращение.

Тем временем, вооруженные силы Украины по решению начальника Генерального штаба приведены в состояние «полной» боевой готовности.

«На основании решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении правового режима военного положения начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных сил Украины в боевую готовность «полная», — говорится в сообщении Минобороны Украины.

Кроме того, в полную боевую готовность привели Службу безопасности Украины. При этом президент Украины Петр Порошенко утверждает, что введение военного положения в стране не приведет к проведению Киевом наступательных операций.

Приведение ВС Украины в боевую готовность произошло после того как корабли ФСБ России задержала корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

Как сообщили российские власти, корабли незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив.

Военное положение, как заявили власти Украины, вводится на период 60 суток, однако нельзя исключать, что оно может быть продлено.

Согласно украинским законам военное положение может отменить процедуру поведения выборов в стране.

Они должны состояться в марте 2019 года. «Голосование о том, вводить ли военное положение в Украину, пройдет за четыре месяца перед президентскими выборами, которые, как ожидается, Порошенко проиграет. Если украинские депутаты проголосуют за приостановление обычного гражданского управления, выборы могут быть отложены», — пишет британское издание Guardian, которое также отмечает, что военное положение не было введено на Украине ни после перехода Крыма в состав России, ни после конфликта на востоке страны.

При этом одна из собеседниц «Газеты.Ru», которая в настоящее время находится в Киеве, говорит, что обстановка в центре города спокойная. «Иностранные туристы пьют апельсиновый сок, в ресторане играет джаз», — рассказывает туристка.

Сегодня 26 ноября парламент Украины должен будет проголосовать за введение военного положения. Как отмечает The New York Times «ситуация угрожает потрясениями для хрупкой внутриполитической ситуации на Украине».

Часть украинских экспертов считает, что введение военного положения может быть оправдано в сегодняшних условиях, хотя это отразиться на экономике.

«Что бы ни стояло за предстоящим введением военного положения - я буду уважать это решение и следовать правилам. Но доллар вырастет, конечно», — написал в своем фейсбуке украинский политический обозреватель Денис Попович.

Сам Порошенко в настоящее время пытается заручиться поддержкой своих действий на Западе. Он заявил о намерении провести переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом из-за ситуации в Азовском море.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сделала заявление, в котором она призвала к «деэскалации», а также призвала Россию обеспечить Украине свободу судоходства в Азовском море.

Порошенко также добавил, что на 26 ноября также запланированы консультации с лидерами других стран.

«Обращаемся ко всей проукраинской мировой коалиции: мы должны объединить усилия», — сказал Порошенко.

Украинский премьер Владимир Гройсман после инцидента в Черном море заявил, что необходимо «мобилизовать весь цивилизованный мир» в поддержку Украины. Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что обсуждает инцидент в Черном море с представителями мирового сообщества.

В то же время однозначной поддержки действий Украины на Западе пока нет. Замглавы МИД Польши Бартош Чихоцкий призвала Украину и Россию к сдержанности после инцидента в Азовском море. Чиновник, которого цитирует РИА «Новости» также добавил, что Польша ожидает «восстановления Россией свободы судоходства».

В том же ключе сделала свое заявление и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Она призвала Россию и Украину проявлять сдержанность в Азовском море, чтобы добиться деэскалации ситуации. «Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, и призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию», — говорится в документе, которое передает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД ЕС.

Совет безопасности ООН созывает экстренное совещание относительно конфликта России и Украины в Керченском проливе. Об этом сообщила в твиттере постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. Заседание состоится в 19.00 по московскому времени.

C просьбой созвать экстренное совещание, к ООН обратились и представители Украины, и России.

Нельзя исключать, что конфликтная ситуация в Азовском море будет обсуждаться на полях саммита «Большой Двадцатки» в Аргентине, которая пройдёт с 30 ноября по 1 декабря. На полях саммита намечена встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» замглавы института стран СНГ Владимир Жарихин,

своими действиями Порошенко вероятнее всего ставит целью «сорвать встречу Путина с Трампом».

В то же время его главная цель поднять свой рейтинг, «сплотив население», а если это не удастся — отменить или перенести выборы

Как отмечает эксперт, Порошенко пытался найти «слабое место» в позиции России и он его нашел. «После того как Крым стал российским, а большинство стран этого не признали, ситуация стала двусмысленной», — говорит эксперт. В этой двусмысленности, говорит Жарихин, Порошенко увидел возможность пойти на обострение.

«Этого не получилось бы сделать в Донбассе, так как он знал о жёсткой позиции Путина, — рассуждает Жарихин. — Не получилось бы и в ситуации с церковным расколом. Константинопольский патриарх заинтересован создать проблемы России, но он не заинтересован в резких действиях».