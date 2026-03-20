В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

МЧС: два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Коломне

В Коломне Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет — два человека погибли. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС столичного региона.

«По нашей информации, погибли два человека», — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, сообщение о ЧП поступило в 15:40.

Других подробностей на момент публикации нет. В МЧС добавили, что информация уточняется.

В середине декабря прошлого года легкомоторный самолет потерпел крушение в районе подмосковного аэродрома Новинки. На борту находились два человека, они оба выжили. Аэродром Новинки расположен в 80 км от МКАД, недалеко от деревни Новинки-Бегичево в Московской области. Он относится к аэродромам общего назначения.

Как сообщали СМИ, один пилот не пострадал, а у второго — перелом ноги. Связь с ними нестабильная, но экипажу удалось передать свои примерные координаты.

Ранее самолет шефа Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой.