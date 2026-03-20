В Иране казнили 19-летнего борца сборной страны

В Иране казнили 19-летнего борца Салеха Мохаммади, выступавшего за сборную страны. Об этом сообщает CBS.

Мохаммади вошел в число обвиненных в причастности к гибели полицейских во время протестов в январе и в проведении «оперативных действий» в интересах Израиля и США. Казнь прошла в городе Кум.

В 2024 году Мохаммади стал бронзовым призером международного турнира в Красноярске, который проводился в честь трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Награда завоевана в весовой категории до 71 кг.

Массовые протесты в Иране начались в январе 2026 года из-за экономической и политической ситуации в стране. На фоне подавления протестов со стороны властей президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанести удар.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха. Иран в свою очередь отвечает ударами по странам Персидского залива.

Ранее в Иране заявили, что будут бойкотировать США, но не чемпионат мира-2026.