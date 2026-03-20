Шесть человек пострадали из-за хлопка газа во Владимирской области

В городе Костерево во Владимирской области произошел взрыв газа — пострадали шесть человек. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Речь идет о доме на улице Писцова. Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Предварительно, происшествие произошло сегодня около 12 часов. В результате пострадали шесть человек, которые госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. В качестве одной из версий рассматривается неправильная эксплуатация газового баллона», — сказано в сообщении.

Место происшествия уже осмотрели следователи. Обстоятельства устанавливаются.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на силовые структуры, четверо из шести пострадавших — дети.

27 февраля в жилом доме в поселке Икша в Московской области произошел взрыв газа, в результате которого пострадали двое мужчин и 10-летний ребенок. Их доставили в медицинское учреждение с различными травмами. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее восемь человек получили травмы при взрыве газа в кафе в Ставропольском крае.