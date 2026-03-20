Набиуллина рассказала, как ситуация в Иране отразится на экономике России

Набиуллина: эффект ситуации вокруг Ирана на экономику РФ зависит от ее масштаба

Последствия эскалации на Ближнем Востоке для российской экономики будут напрямую зависеть от того, насколько затяжным и масштабным окажется этот конфликт. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, пишет ТАСС.

Глава ЦБ выделила два сценария влияния ситуации на Россию.

«С одной стороны, в краткосрочном периоде основной канал влияния на российскую экономику — это более высокие цены на нефть и ряд других товаров российского экспорта. Это фактор поддержки экспортной выручки и рубля», — подчеркнула Набиуллина.

Однако долгосрочные риски, по мнению главы ЦБ, выглядят более тревожно: затяжной кризис в регионе способен подорвать темпы роста глобального спроса и инвестиционную активность.

Набиуллина предупредила, что дестабилизация на Ближнем Востоке может спровоцировать всплеск инфляции в странах — импортерах энергии и привести к критическим сбоям в международных цепочках поставок, что в конечном итоге отразится на всей мировой экономической архитектуре.

Ранее бизнесмен Дерипаска заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не принесет России выгоду, а лишь усилит глобальный экономический спад.