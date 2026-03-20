Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Набиуллина рассказала, как ситуация в Иране отразится на экономике России

Владимир Федоренко/РИА Новости

Последствия эскалации на Ближнем Востоке для российской экономики будут напрямую зависеть от того, насколько затяжным и масштабным окажется этот конфликт. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, пишет ТАСС.

Глава ЦБ выделила два сценария влияния ситуации на Россию.

«С одной стороны, в краткосрочном периоде основной канал влияния на российскую экономику — это более высокие цены на нефть и ряд других товаров российского экспорта. Это фактор поддержки экспортной выручки и рубля», — подчеркнула Набиуллина.

Однако долгосрочные риски, по мнению главы ЦБ, выглядят более тревожно: затяжной кризис в регионе способен подорвать темпы роста глобального спроса и инвестиционную активность.

Набиуллина предупредила, что дестабилизация на Ближнем Востоке может спровоцировать всплеск инфляции в странах — импортерах энергии и привести к критическим сбоям в международных цепочках поставок, что в конечном итоге отразится на всей мировой экономической архитектуре.

Ранее бизнесмен Дерипаска заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не принесет России выгоду, а лишь усилит глобальный экономический спад.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!