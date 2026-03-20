Заочно арестованный продюсер «Ласкового мая» пожаловался на здоровье

Продюсер Разин пожаловался суду, что утратил здоровье и ходит с тростью
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пожаловался на здоровье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие

В своей жалобе на заочный арест Разин уведомил суд, что утратил здоровье, и врачи рекомендовали ему передвигаться с тростью и только на короткие расстояния.

Продюсер попросил отменить решение о заочном аресте, однако оно было оставлено в силе.

В конце 2025 года Разина заочно арестовали в России и объявили в международный розыск. Защита продюсера утверждала, что он находится в Турции с 2021 года и не покидает эту страну из-за состояния здоровья. По некоторым данным, Разин может находиться в США.

Уголовное дело в отношении Разина возбудили по факту присвоения лицензионного гонорара автора песен «Ласкового мая» поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен. Следствие утверждает, что Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Потерпевшей признали вдову Кузнецова.

Кроме того, Разину вменили эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым. Ущерб делу, уточнил источник агентства, может достигать 1 миллиарда рублей.

В марте к Разину подали новый иск о защите чести и достоинства.

