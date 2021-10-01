Космическую компанию Джеффа Безоса обвинили в «токсичности» и небезопасности

Космическую компанию Джеффа Безоса Blue Origin обвинили в «токсичности» и небезопасности для сотрудников, сообщает газета The New York Times.

Обвинения и сообщения о «токсичной» атмосфере на рабочем месте поступили от бывших и нынешних работников Blue Origin. 21 сотрудник корпорации написал коллективное письмо, в котором указаны случаи сексуальных домогательств, сексизма, нетерпимости к мнению подчиненных и плохим уровнем обеспечения безопасности.

На фоне этих обвинений, несколько партнеров Blue Origin, в том числе те, кто полетит на следующем корабле New Shepard, высказали поддержку компании Джеффа Безоса.

При этом, единственный подписавшийся автор письма — Александра Абрамс — ранее возглавляла отдел по связям с сотрудниками Blue Origin.

Ранее из Blue Origin Джеффа Безоса уволились 17 ведущих специалистов.