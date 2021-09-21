В работе Twitter и Instagram произошел сбой

Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter и приложения для обмена фотографиями Instagram наблюдается в ряде стран мира. Об этом свидетельствует информация сайта Downdetector.

Жалобы на неполадки в работе сервисов стали поступать приблизительно после 20.22 мск. О неполадках сообщают в основном пользователи США, при этом сбои Twitter отмечаются также в Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах.

В работе Twitter 61% пользователь обратили внимание в основном на сбои в работе сайта, около 28% — на проблемы, возникающие с приложением. На соединение с сервером пожаловались 11%.

46% пользователей Instagram отмечают проблемы в работе приложения, 24% — обратил внимание на неполадки с работой сайта, на отсутствие возможности публиковать комментарии пожаловались 24%.

Ранее сбой в работе был замечен в популярной социальной сети TikTok.

55% пользователей пожаловались на плохую загрузку приложения, 33% сообщили о проблемах с соединением. Более чем у 10% возникли проблемы во время отправки комментариев.