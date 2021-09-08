Эксперт раскрыл последствия успешных DDoS-атак на техногигантов

В случае успешной DDoS-атаки на IT-компанию она может пропасть из поисковой выдачи, а ее клиенты на время потеряют доступ к цифровым сервисам, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель направления Anti-DDoS платформы сервисов кибербезопасности Solar MSS компании «Ростелеком-Солар» Тимур Ибрагимов. Он считает, что даже самые крупные компании не всегда защищены от таких ситуацией.

«Крупные IT-компании, как правило, имеют распределенную инфраструктуру и размещают свои ресурсы на разных серверах, чтобы обеспечить отказоустойчивость сервисов. Однако, если речь идет о целенаправленной подготовленной атаке, то хакеры могут использовать крупный ботнет, который способен направить множество мусорных запросов сразу ко всем серверам жертвы. Защититься от такой объемной атаки будет крайне сложно даже крупному бизнесу», — заявил Ибрагимов.

При успешных DDoS-атаках также могут быть затронуты корпоративные ресурсы, такие как почта, DNS-серверы или удаленный доступ к рабочему месту, что особенно актуально в нынешнее время. Это удар по репутации, который может привести к оттоку клиентов и падении стоимости компании на бирже, отметил эксперт.

«Наконец, DDoS-атака может быть «дымовой завесой» для более серьезного киберпреступления, например, кражи ценных данных, или служить инструментом шантажа», — заключил Ибрагимов.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о DDoS-атаке на «Яндекс», ставшей самой крупной в истории рунета.