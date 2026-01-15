Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В Калужской области обрушился пешеходный мост

Голубев: подвесной мост рухнул в Тарусском округе Калужской области 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27625789_rnd_2",
    "video_id": "record::28315f15-451a-4c23-96fc-718221b48948"
}

Пешеходный подвесной мост обрушился в Тарусском муниципальном округе Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Михаил Голубев.

Он обратил внимание, что в результате инцидента никто не пострадал.

«В немедленном порядке предъявлены требования подрядчику о восстановлении объекта в рамках гарантийных обязательств», — говорится в заявлении.

3 декабря 2025 года в городе Калтан, расположенном в Кемеровской области, рухнул понтонный мост. Инцидент произошел в микрорайоне Шушталеп. Переправа была перекинута через реку Кондома.

В конце августа того же года на Набережной улице в городе Алушта в Республике Крым обрушился причал «Маяк». Как написал Telegram-канал 112, во время крушения на объекте находились четыре рыбака, никто из них не пострадал. Людей оперативно эвакуировали, они отделались легким испугом. Комментируя ситуацию, в региональной прокуратуре заявили о начале проверки. Специалисты в ходе расследования должны были установить все обстоятельства произошедшего, а также вынести вердикт по вопросу содержания причала.

Ранее в Республике Алтай обрушился автомобильный мост.
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+