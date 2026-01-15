В Калужской области обрушился пешеходный мост

Пешеходный подвесной мост обрушился в Тарусском муниципальном округе Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Михаил Голубев.

Он обратил внимание, что в результате инцидента никто не пострадал.

«В немедленном порядке предъявлены требования подрядчику о восстановлении объекта в рамках гарантийных обязательств», — говорится в заявлении.

3 декабря 2025 года в городе Калтан, расположенном в Кемеровской области, рухнул понтонный мост. Инцидент произошел в микрорайоне Шушталеп. Переправа была перекинута через реку Кондома.

В конце августа того же года на Набережной улице в городе Алушта в Республике Крым обрушился причал «Маяк». Как написал Telegram-канал 112, во время крушения на объекте находились четыре рыбака, никто из них не пострадал. Людей оперативно эвакуировали, они отделались легким испугом. Комментируя ситуацию, в региональной прокуратуре заявили о начале проверки. Специалисты в ходе расследования должны были установить все обстоятельства произошедшего, а также вынести вердикт по вопросу содержания причала.

Ранее в Республике Алтай обрушился автомобильный мост.