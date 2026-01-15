Размер шрифта
В Адыгее мать, забившая трехлетнюю дочь, получила 13 лет колонии

В Адыгее осудили мать, забившую трехлетнюю дочь
Объединённая пресс-служба судов Республики Адыгея

В Адыгее мать получила 13 лет колонии за истязание малолетней дочери, спасти девочку не удалось. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

По данным следствия, родители систематически избивали девочку, в мае 2024 года мать в очередной раз набросилась на ребенка с кулаками, после побоев девочка не выжила. В отношении отца и матери было возбуждено уголовное дело, мужчина был приговорен к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Мать девочки признана виновной по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, а также мошенничестве при получении выплат.

Ей назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима.

До этого в Архангельской области отчим несколько месяцев истязал детей сожительницы.

Ранее в Красноярске дети два месяца жили в захламленной квартире, пока родители были в запое. 

