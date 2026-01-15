Спрогнозирован курс доллара на март

В марте 2026 года курс доллара уйдет в коридор 79–82 рубля со средним уровнем, близким к 80 рублям. Евро закрепится в районе около 92–93 рублей, а юань будет стоить 11,2–11,5 рубля, заявила «Газете.Ru» член центрального совета партии «Справедливая Россия», эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«На середину января доллар торгуется примерно по 78,8 рубля, но весной рубль, скорее всего, начнет слабеть из-за вероятного снижения ключевой ставки ЦБ, застоя в экспортных доходах при нефти Brent по $70–72 за баррель и роста импорта. Верхние отметки доллара в 81–82 рубля вероятны на фоне оттока капитала и уменьшения валютных интервенций из ФНБ, нижние — около 79 рублей — при благоприятной геополитике и сохраняющихся высоких ставках. Крепкий рубль весной не продержится», — отметила Епифанова.

По ее словам, ключевые риски — бюджетное правило с сокращением валютных продаж, геополитика и спад экспорта под давлением санкций, что подтолкнет курс доллара к 90–100 рублям к концу 2026 года. Евро и юань последуют схожим путем из-за привязки к доллару и торговле с Китаем, хотя юань окажется устойчивее за счет взаимных расчетов, считает эксперт АСИ.

Россиянам стоит запасаться терпением перед инфляцией и удорожанием импорта, заключила Епифанова.

По информации Investing.com, 14 января курс доллар превышал 78,3 рубля, евро — 91,3 рубля. Юань на Мосбирже стоил более 11,2 рубля.

