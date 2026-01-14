«Сейчас же!» Трамп потребовал убрать Данию из Гренландии

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях потребовал от НАТО передать Гренландию под контроль Соединенных Штатов, заявив, что Дания не сможет защитить остров от России и Китая «двумя собачьими упряжками». Он назвал территорию жизненно важной для системы ПРО «Золотой Купол» и американской национальной безопасности. Встреча по этому вопросу между дипломатами Дании, Гренландии и США была запланирована на 14 января в Белом доме. По информации СМИ, министры Дании и Гренландии уже ушли пешком с этих переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Дании не получится защитить Гренландию «собачьими упряжками» от Китая и России. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«НАТО: Скажите Дании, чтобы они их убрали отсюда, СЕЙЧАС ЖЕ! Двумя собачьими упряжками этого не сделать! Только США могут!!! Датская разведка в прошлом году предупреждала о военных целях России и Китая в отношении Гренландии и Арктики», — говорится в сообщении Трампа (стиль автора сохранен. — «Газета.Ru»).

Несколькими часами ранее президент США в другом посте в Truth Social написал, что Гренландия нужна Вашингтону для «обеспечения национальной безопасности» и новой системы ПРО «Золотой Купол».

«Она жизненно важна для «Золотого купола», который мы строим. НАТО должно помочь нам в этом. ЕСЛИ МЫ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЕМ, ЭТО СДЕЛАЮТ РОССИЯ ИЛИ КИТАЙ, А ЭТОГО НЕ ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ! В военном плане, без огромной мощи Соединенных Штатов, которую я в значительной степени создал во время своего первого срока и сейчас вывожу на новый, еще более высокий уровень, НАТО не будет эффективной силой или сдерживающим фактором — даже близко! Они это знают, и я тоже. НАТО становится гораздо более грозным и эффективным, когда Гренландия находится в руках СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ», — заявил Дональд Трамп.

14 января в Белом доме проходит встреча представителей МИД Гренландии и Дании Лёкке Расмуссен и Вивиан Мотцфельдт с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. На переговорах планировалось попытаться убедить американскую сторону отказаться от идеи присоединения острова, сообщает Bloomberg.

По информации корреспондента AFP Дэнни Кемпа, Расмуссен и Моцфельдт уже покинули эти переговоры в Вашингтоне, спустя менее чем через полтора часа после их начала. По данным корреспондента агентства, министры ушли пешком.

Усиление Гренландии

Гренландия ранее была колонией Дании, а сейчас входит в состав королевства на правах широкой автономии. При этом вопросы внешней политики и обороны острова остаются в ведении Копенгагена. Президент США Дональд Трамп после избрания на второй президентский срок неоднократно заявлял, что Вашингтон заинтересован в контроле над Гренландией по соображениям нацбезопасности.

Ранее датское радио Danmarks radio сообщило, что минобороны страны направило на остров передовые армейские отряды и технику для подготовки к приему основного контингента.

Вначале на остров было направлено передовое командование, отвечающее в том числе, за логистическую готовность войск и подготовку инфраструктуры для размещения основных сил. Как уточняет DR, значительная часть датской армии, прежде всего боевые подразделения, в настоящее время связана выполнением своих обязательств в балтийском регионе.

Радиостанция также сообщила, что в понедельник в аэропорту столицы Гренландии Нуука сел самолет Challenger ВВС Дании, при этом неясно, имеет ли этот рейс отношение к наращиванию военного присутствия страны на острове.

Во вторник, 13 января, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил журналистам, что его ведомство «движется вперед» в вопросе организации постоянного военного присутствия в Гренландии. Он добавил, что к этому процессу могут подключиться и другие государства НАТО — «так же, как это происходило в 2025 году».

Тяжелые последствия

Перед встречей в Белом доме, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что если США захватят Гренландию у Дании, это вызовет волну «беспрецедентных» последствий.

«Если будет затронут суверенитет европейского союзника, это вызовет беспрецедентные последствия», — сообщила пресс-секретарь Мод Брежон, цитируя слова Макрона, сказанные на заседании кабинета министров.

«Франция внимательно следит за ситуацией и будет действовать в полной солидарности с Данией и ее суверенитетом», — приводит ее слова Le Monde.

Премьер Дании Метте Фредериксен накануне заявила, что попытка Соединенных Штатов решить вопрос силовым путем фактически означала бы распад НАТО.

Ранее глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров не намерен входить в состав США и делает выбор в пользу Дании. Комментируя эту позицию, Дональд Трамп заявил, что отказ жителей Гренландии присоединяться к Соединенным Штатам — «их проблема».

12 января конгрессмен-республиканец Рэнди Файн объявил о внесении в конгресс США законопроекта, предусматривающего «аннексию Гренландии» и предоставление ей статуса американского штата. Инициатива, по его словам, направлена на защиту стратегических интересов Вашингтона в Арктике и сдерживание усиливающихся угроз со стороны Китая и России.