Макрон анонсировал учения «Арктическая выносливость»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж будет участвовать в совместных учениях НАТО в Гренландии по просьбе Дании, первые подразделения уже направлены к месту проведения. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, операция получила название «Арктическая выносливость», и первые французские военнослужащие уже в пути к месту их проведения.

Накануне Эммануэль Макрон предупредил о «беспрецедентных цепных реакциях» в случае аннексии Гренландии со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что серьезно относится к заявлениям американских должностных лиц относительно острова. Посягательство на независимость европейской страны будет иметь негативные последствия, заметил президент Франции.

5 января глава Белого дома Дональд Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем американский лидер подчеркнул, что его страна «так или иначе» получит остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не продается, а ее население не хочет становиться американцами.

Ранее Писториус назвал «беспрецедентной» позицию Трампа по Гренландии.