В РФ рекордно выросли продажи минералки за новогодние праздники

Россияне скупили рекордное количество минеральной воды за новогодние каникулы, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на аналитиков из «Честного знака».

«За период с 1 по 12 января 2026 года бутилированной минеральной воды было продано на 57,52% больше, чем на прошлогодних январских праздниках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в литрах объем продаж минеральной воды вырос на 61,86%, а выручка — на 72,63%.

По объемам продаж в литрах на 1000 человек лидирует Калининградская область (966,7 л, или +64,11% по сравнению с каникулами 2025 года). В топ-5 регионов по продаже минералки также вошли Ульяновская, Владимирская области, Удмуртская республика и Москва.

Накануне РИА Новости сообщало, что депутаты Госдумы запросили у Минздрава данные о последствиях употребления алкоголя россиянами в период новогодних праздников, чтобы оценить эффективность ограничительных мер.

Они запрашивают статистические данные за период с 29 декабря по 11 января, а конкретно общее количество зарегистрированных случаев алкогольных отравлений, количество массовых отравлений спиртосодержащей продукцией, количество госпитализаций в связи с алкогольным отравлением, количество случаев алкогольных отравлений с летальным исходом, источники отравления.

В Госдуме при помощи этих данных намерены оценить ситуацию в регионах и определить, какие меры работают, а какие требуют корректировки, в том числе в части регулирования оборота алкогольной продукции в праздничные периоды.

