Мощный взрыв фуры с человеком в салоне попал на видео

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск взорвалась фура, и это попало на видео 
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в момент серьезной аварии взорвалась фура. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш город. Тюмень».

«12 января в третьем часу дня столкнулись два большегруза. По предварительным данным, на 810-м км трассы 41-летний водитель MAN выехал на встречку и столкнулся с «КамАЗом», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения фура взрывается и мгновенно воспламеняется. По данным канала, в результате аварии водитель «КамАЗа» получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Калининградской области автомобиль придавил женщину к стене аптеки. Прохожие достали пострадавшую из автомобиля и занесли внутрь. Сотрудники аптеки оказали ей первую помощь, ввели обезболивающее и вызвали скорую помощь. О характере полученных ею травм не сообщается. На кадрах с места происшествия видно, что серебристый Audi врезался в угол одноэтажного здания.

Ранее горящий мужчина выскочил из гаража и рухнул в сугроб в Москве.
 
