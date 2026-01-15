Мощный взрыв фуры с человеком в салоне попал на видео

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск взорвалась фура, и это попало на видео

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в момент серьезной аварии взорвалась фура. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш город. Тюмень».

«12 января в третьем часу дня столкнулись два большегруза. По предварительным данным, на 810-м км трассы 41-летний водитель MAN выехал на встречку и столкнулся с «КамАЗом», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения фура взрывается и мгновенно воспламеняется. По данным канала, в результате аварии водитель «КамАЗа» получил травмы, несовместимые с жизнью.

