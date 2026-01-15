Экс-жена Аршавина рассказала, как прошло расставание с футболистом

Алиса Аршавина, бывшая жена известного экс-футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина, рассказала в интервью на телеканале «Пятница», что спортсмен стер ее из своей жизни.

«Что бы я ни сделала, он все равно бы ушел. И просто написал мне СМС-ку, будто меня в его в жизни никогда и не было. Настолько легко человек стер меня», — сказала Алиса.

Пара была в браке с 2016 по 2019 год.

Аршавин является воспитанником «Зенита», он выступал за команду в 1999-2008 и в 2013-2015 годах. Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпионом России, завоевал национальный Суперкубок, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За сине-бело-голубых он провел 376 матчей во всех турнирах и забил 80 мячей.

В составе сборной России форвард стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы – 2008. За национальную команду он сыграл 74 встречи и стал автором 17 голов.

Ранее Аршавин показал редкие фото с возлюбленной и дочерью.