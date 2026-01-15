Размер шрифта
Жителя Иванова подозревают в помощи ГУР с диверсиями и атаками БПЛА

ФСБ: жителя Иванова задержали по подозрению в госизмене
Сотрудники УФСБ по Ивановской области задержали местного жителя по подозрению в передаче данных украинской разведке и госизмене. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

По данным следствия, 41-летний мужчина через мессенджер связался с представителем главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) и передавал им сведения о расположении военных объектов в регионе. Эта информация, как полагают в ФСБ, могла использоваться для подготовки диверсий и атак с применением беспилотников.

Против фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы. В ведомстве также уточнили, что мужчина ранее уже был осужден на 10 лет за вовлечение в террористическую деятельность.

Накануне в ФСБ сообщили о задержании в Самаре местного жителя по подозрению в шпионаже и госизмене. Уточняется, что фигурант в течение нескольких месяцев 2024 года собирал и передавал украинским спецслужбам через интернет-мессенджеры сведения, которые могли быть использованы против безопасности России.

