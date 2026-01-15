Размер шрифта
Культура

Театр Вахтангова отправится на гастроли в Дубай

Директор Театра Вахтангова Крок объявил гастроли в Дубае
Театр им. Евг. Вахтангова

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок сообщил в беседе с ТАСС, что его труппа отправится на гастроли в Дубае.

Театр представит в ОАЭ спектакль «Война и мир» по одноименному роману-эпопее Льва Толстого 17 и 18 января. Крок отметил, что первые международные гастроли постановки состоялись еще в 2024 году. Тогда ее показали в трех городах Китая.

Выступление в городе Объединенных Арабских Эмиратов станет вторыми масштабными зарубежными гастролями с «Войной и миром».

На гастролях выступят народные артисты России Людмила Максакова, Ирина Купченко, Марина Есипенко, Евгений Князев, Сергей Маковецкий, заслуженные артисты России Андрей Зарецкий, Олег Макаров, а также актеры Ксения Трейстер, Юрий Поляк, Денис Самойлов, Полина Чернышова, Мария Бердинских, Анна Антонова, Ирина Смирнова, Ася Домская, Анастасия Жданова, Ирина Дымченко, Мария Шастина, Александра Стрельцина, Владимир Логвинов, Юрий Цокуров, Николай Романовский, Артем Пархоменко.

Ранее Театр Вахтангова сообщил о госпитализации режиссера.

