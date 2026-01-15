Видео: в Карелии микроавтобус на большой скорости снес женщину

В Карелии на видео сняли, как женщина отлетела от удара автобуса

В Петрозаводске микроавтобус сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«В Петрозаводске микроавтобус на большой скорости снес женщину. Жесткое ДТП случилось сегодня на набережной Варкауса. Микроавтобус на большой скорости снес женщину на пешеходном переходе. Cначала она шла не торопясь, а потом резко ускорилась, как будто пытаясь успеть перейти дорогу», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения женщина отлетела в сторону на несколько метров, при этом автомобиль затормозил не сразу. О состоянии пешехода не сообщается.

