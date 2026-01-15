Размер шрифта
Власти Брянской области сообщили о комбинированной атаке со стороны ВСУ

Богомаз: силы ПВО ночью сбили в Брянской области 6 БПЛА и две ракеты «Нептун»
President.gov.ua

Украина ночью провела комбинированную атаку на Брянскую область. Силы ПВО перехватили в регионе две ракеты большой дальности «Нептун» и шесть беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате атаки никто не пострадал. При этом в Брянском районе было повреждено остекление в многоквартирном доме и административном здании. В Фокинском районе города Брянска также повреждены фасад и кровля в жилом доме.

На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

По информации Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны ночью уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата в российских регионах.

Накануне в ведомстве сообщили, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали танкер Matilda в ста километрах от Анапы в Краснодарском крае.

Ранее в России назвали удар ВСУ по Воронежу местью за «Орешник».

