Общество

Сотрудник миграционной службы США подстрелил нелегала, пытавшегося ударить его лопатой

В США офицер миграционной службы ранил нелегала, напавшего на него с лопатой
Jose Luis Magana/AP

В Миннеаполисе в штате Миннесота сотрудник иммиграционной службы (ICE) подстрелил нелегального мигранта, который попытался ударить его лопатой. Об этом сообщило министерство внутренней безопасности (МВБ) США в соцсети Х.

Инцидент произошел вечером 14 января во время операции иммиграционной полиции в городе. По информации ведомства, офицер пытался задержать нелегала из Венесуэлы, однако тот оказал сопротивление. Находясь за рулем автомобиля, мужчина дал по газам и врезался в припаркованную машину. После этого к мигранту на помощь пришли еще двое неизвестных. Вооружившись лопатой, они напали на офицера.

«Опасаясь за свою жизнь и безопасность, попав в засаду, устроенную тремя людьми, офицер произвел выстрел в целях самообороны», — сообщили в министерстве.

Уточняется, что мигрант из Венесуэлы получил ранение в ногу, его задержали и госпитализировали. Двое других нападавших, которые помогали ему, также задержаны.

До этого в Миннеаполисе произошел похожий инцидент с участием иммиграционной службы (ICE). Офицер минимум два раза выстрелил в женщину, которая сидела за рулем автомобиля. Она не выжила. Действия сотрудника ICE объяснили самообороной. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что женщина пыталась якобы «переехать» офицеров и даже «протаранила одного из них».

Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал подобные объяснения «полной чушью». После случившегося он потребовал от ICE «убираться к черту» из города. По данным телеканала CBS, пострадавшая была гражданкой США.

Ранее власти США заявили, что «Америка для американцев».

