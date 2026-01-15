Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Видео: в Раменском вспыхнул автосервис

В Подмосковье загорелось здание автосервиса, появились первые кадры 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27625825_rnd_7",
    "video_id": "record::316f90ec-1d71-41ae-b591-669f1e82c2f2"
}

В городе Раменское Московской области загорелся автосервис. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«В Раменском, на Северном шоссе горит автосервис. Отчитались сами пожарные - вода льется, техника работает, все под контролем», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что на место пожара прибыли экстренные службы, в том числе автомобиль скорой помощи. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание.

До этого на трассе ТюменьХанты-Мансийск в серьезной аварии взорвалась фура, в салоне которой находился человек. Момент ДТП попал на видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего. В результате аварии водитель большегруза не выжил.

Кроме того, в Калининградской области автомобиль придавил женщину к стене аптеки. Прохожие достали пострадавшую из машины и занесли внутрь. Сотрудники аптеки оказали ей первую помощь, ввели обезболивающее и вызвали скорую помощь. О характере полученных ею травм не сообщается.

Ранее горящий мужчина выскочил из гаража и рухнул в сугроб в Москве.
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+