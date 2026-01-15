Видео: в Раменском вспыхнул автосервис

В городе Раменское Московской области загорелся автосервис. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«В Раменском, на Северном шоссе горит автосервис. Отчитались сами пожарные - вода льется, техника работает, все под контролем», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что на место пожара прибыли экстренные службы, в том числе автомобиль скорой помощи. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание.

До этого на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в серьезной аварии взорвалась фура, в салоне которой находился человек. Момент ДТП попал на видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего. В результате аварии водитель большегруза не выжил.

Кроме того, в Калининградской области автомобиль придавил женщину к стене аптеки. Прохожие достали пострадавшую из машины и занесли внутрь. Сотрудники аптеки оказали ей первую помощь, ввели обезболивающее и вызвали скорую помощь. О характере полученных ею травм не сообщается.

Ранее горящий мужчина выскочил из гаража и рухнул в сугроб в Москве.