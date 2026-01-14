«Нападение неизбежно». США могут атаковать Иран в ближайшее время

Reuters сообщил о возможном ударе США по Ирану в течение суток

США могут нанести военный удар по Ирану в ближайшие 24 часа, сообщает Reuters со ссылкой на европейских чиновников и источник в израильском правительстве. По данным агентства, Дональд Трамп уже принял такое решение. На фоне эскалации США начали сокращать персонал на своей крупнейшей базе в Катаре — Аль-Удейд. Иран, в свою очередь, предупредил соседей по Персидскому заливу об ответных ударах по их территориям в случае американской атаки. Трамп ранее призвал протестующих в Иране «захватывать учреждения» и пообещал им помощь.

США могут нанести удар по Ирану в ближайшие сутки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников, осведомленных об американских планах.

«Все признаки указывают на то, что нападение США неизбежно, но именно так и действует эта администрация, чтобы держать всех в напряжении. Непредсказуемость является частью стратегии»,

— приводит агентство слова собеседника.

Другой источник Reuters в правительстве Израиля сообщил, что Дональд Трамп, по всей видимости, уже принял решение об атаке.

Британская газета Daily Mail сообщила, что НКО «Вместе против ядерного Ирана» (UANI) передала администрации Трампа некую карту с 50 потенциальными целями, по которым можно нанести удары. В их число входят штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и 23 региональные базы «Басидж» (иранское полувоенное ополчение, одна из пяти так называемых «сил» в составе КСИР — «Газета.Ru»).

Военные США в регионе

Ранее Тегеран по дипломатическим каналам предупредил соседние страны Персидского залива, на территории которых размещены американские военные, что в случае удара США иранская сторона нанесет ответные удары по их базам. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный иранский чиновник.

На этом фоне Вашингтон решил вывести часть персонала с объектов на Ближнем Востоке, рассказал журналистам представитель американской администрации.

В частности, некоторым сотрудникам было предписано покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру 14 января. Один из источников Reuters подчеркнул, что речь идет не об эвакуации, а о передислокации.

Власти Катара заявили, что сокращение численности личного состава на авиабазе «осуществляется в ответ на текущую напряженность в регионе».

Аль-Удейд является крупнейшей базой США в регионе — там дислоцированы около 10 тыс. военнослужащих. Ранее, 23 июня 2025 года, Иран уже наносил по ней удар в ответ на американские атаки по ядерным объектам в Исфахане, Фордо и Натанзе.

До этого стало известно, что Саудовская Аравия гарантировала властям Ирана, что не разрешит использовать свое воздушное пространство и территорию для новых ударов по Исламской Республике, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники.

«Саудовская Аравия напрямую проинформировала Тегеран, что не будет участвовать в каких-либо военных действиях против него и что ее территория и воздушное пространство не будут использоваться для этих целей», — приводит агентство слова источников, близких к саудовской армии и правительству.

Чего хочет Трамп

Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News 14 января заявил, что хочет добиться в Иране «победы».

«Конечная цель — победа. Я люблю побеждать», — сказал Трамп.

При этом Трамп не пояснил, что это будет значить в контексте Ирана, и перечислил различные военные операции, осуществленные за время его президентства, в том числе захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

До этого 13 января Трамп в своей соцсети Truth Social призвал протестующих в Иране захватывать государственные учреждения и заявил, что «помощь уже в пути», не уточнив, что имеет в виду.

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Акции протеста начались на фоне резкого роста инфляции и падения курса национальной валюты, который спровоцировал стремительный рост цен. Первая акция прошла в Тегеране, после чего волнения перекинулись на другие города.

Участники акций перекрывали дороги, поджигали автомобили и административные здания. Протестующие требуют свержения режима и верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Самые жесткие столкновения с силами безопасности произошли в Малекшахи, Керманшахе и Лордегане. По информации агентства Reuters, в ходе беспорядков погибли около двух тысяч человек.

Американские СМИ утверждают, что погибших может быть до 10 тыс. однако официального подтверждения этих данных нет.

Трамп ранее грозил, что США нанесут «сильный удар» по Ирану в случае дальнейших жертв среди демонстрантов.