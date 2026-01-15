Врач объяснил, при каких заболеваниях постоянно мерзнут руки и ноги

Если у человека постоянно мерзнут руки и ноги, то это может быть признаком серьезного заболевания. В их числе – анемия или болезни сердца и легких, рассказал с RT врач-терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

В некоторых случаях холодные руки и ноги являются физиологической нормой. В частности, часто это встречается у женщин из-за того, что теплопотеря у них больше, в то время как у мужчин больше мышц, отметил врач. Кроме того, часто это наблюдается у новорождённых, не обладающих совершенной терморегуляцией, и пожилых людей, у которых замедлен метаболизм и нарушено кровообращение.

Однако если нет никаких физиологических причин, а человек постоянно сталкивается с этой проблемой, то это может говорить о серьезном заболевании. В частности, постоянно мерзнут руки и ноги при анемии, хронической сердечной недостаточности, заболеваниях легких. Кроме того, это может быть следствием отравления или обморожения, перечислил специалист.

Для облегчения симптомов он посоветовал носить теплую свободную одежду и обувь, выбирать шерстяные носки и валенки, которые не будут сдавливать ноги, пить горячие напитки.

«Потребление горячего чая, бульона улучшает состояние, потому что есть такое понятие, как динамическое действие пищи. Тепло, которое мы получаем, распределяется в важно также обратиться к врачу для лечения основного забоелввания.

Напомним, что ноги могут мерзнуть также из-за атеросклероза сосудов. Как объясняли врачи «Газете.Ru», нарушение кровообращения в результате атеросклероза сосудов нижних конечностей способствует уменьшению просвета артерий и замедлению кровотока к конечностям. В группе риска находятся люди старшего возраста с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с нарушением липидного обмена и пациенты с сахарным диабетом.

