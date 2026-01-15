Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Врач объяснил, при каких заболеваниях постоянно мерзнут руки и ноги

Врач Кондрахин: постоянно мерзнущие руки и ноги – признак серьезной патологии
Improvisor/Shutterstock/FOTODOM

Если у человека постоянно мерзнут руки и ноги, то это может быть признаком серьезного заболевания. В их числе – анемия или болезни сердца и легких, рассказал с RT врач-терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

В некоторых случаях холодные руки и ноги являются физиологической нормой. В частности, часто это встречается у женщин из-за того, что теплопотеря у них больше, в то время как у мужчин больше мышц, отметил врач. Кроме того, часто это наблюдается у новорождённых, не обладающих совершенной терморегуляцией, и пожилых людей, у которых замедлен метаболизм и нарушено кровообращение.

Однако если нет никаких физиологических причин, а человек постоянно сталкивается с этой проблемой, то это может говорить о серьезном заболевании. В частности, постоянно мерзнут руки и ноги при анемии, хронической сердечной недостаточности, заболеваниях легких. Кроме того, это может быть следствием отравления или обморожения, перечислил специалист.

Для облегчения симптомов он посоветовал носить теплую свободную одежду и обувь, выбирать шерстяные носки и валенки, которые не будут сдавливать ноги, пить горячие напитки.

«Потребление горячего чая, бульона улучшает состояние, потому что есть такое понятие, как динамическое действие пищи. Тепло, которое мы получаем, распределяется в важно также обратиться к врачу для лечения основного забоелввания.

Напомним, что ноги могут мерзнуть также из-за атеросклероза сосудов. Как объясняли врачи «Газете.Ru», нарушение кровообращения в результате атеросклероза сосудов нижних конечностей способствует уменьшению просвета артерий и замедлению кровотока к конечностям. В группе риска находятся люди старшего возраста с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с нарушением липидного обмена и пациенты с сахарным диабетом.

Ранее россиян предупредили о гормональных причинах холодных конечностей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27625627_rnd_2",
    "video_id": "record::18418867-f4b9-4487-93a2-43b941b026f4"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+