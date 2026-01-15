Пенсионерам объяснили, как получить налоговый вычет

Пенсия в России не подлежит обложению НДФЛ, поэтому россияне могут воспользоваться налоговым вычетом. Этот механизм предполагает либо освобождение от налога, либо возврат ранее уже уплаченной суммы, объяснил RT кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Воспользоваться налоговым вычетом неработающий пенсионер может, если у него были другие доходы. Например, есть возможность вернуть налог за доходы по банковским вкладам. Причем сделать это можно только за периоды с 2023 до 2024 года, так как в 2025 году такие доходы при использовании данного механизма учитываться перестали, напомнил эксперт.

Важно, что вернуть налоговый вычет можно за три предшествующих года. Таким образом, за 2023 год важно подать документы до конца текущего года, а за 2024 год – до конца 2027 года, предупредил Балынин.

«Например, за 2024 год был получен доход по вкладам в сумме 360 тыс. рублей. 210 тыс. рублей является необлагаемой суммой. Соответственно, был уплачен налог с 150 тыс. рублей в сумме равный: 150 тыс. рублей * 0,13 = 19,5 тыс. рублей», — привел пример экономист.

Так, если в 2024 году пенсионер оплатил лечение на 150 тыс. рублей, то он сможет вернуть в виде налогового вычета 19,5 тыс. рублей, а сумма уплаченного налога в итоге будет равна нулю, заключил эксперт.

До этого Балынин рассказал «Газете.Ru», что россияне могут докупить недостающий страховой стаж для пенсии: в 2026 году 1,09 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) стоят более 71 тыс. рублей. Он отметил, что особенно тема покупки ИПК в принципе актуальна для самозанятых: по итогам 2025 года их численность выросла до 15,43 млн человек.

