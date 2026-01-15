Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

На Украине призвали «настраиваться на победу»

Мережко: Украина должна настраиваться на победу, возврат территорий займет время
Верховная рада Украины

Председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко призвал не соглашаться «на позорные компромиссы» и настраиваться на победу, однако возвращение территорий «может занять некоторое время». Его слова приводит издание «РБК-Украина».

По его словам, для Украины главное – не слушать никого, кто хочет ее слома и соглашения «на какие-то позорные компромиссы». Нардеп предостерег от сценария, в котором Киев отказывается от борьбы.

«Выигрывает тот, кто идет до конца. Поэтому мы должны быть настроены только на победу. Возвращение территорий может занять некоторое время, но ни в коем случае мы не имеем права сдаваться», — заявил Мережко.

15 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что объединенная группировка российских войск наступает практически по всей линии фронта. Герасимов отметил, что в январе ВС РФ взяли под контроль более 300 кв. км территории. Командование украинской армии любыми способами стремится остановить российское наступление, но эти планы сорваны, указал он.

Ранее в России оценили вероятность закончить конфликт на Украине в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27625717_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+