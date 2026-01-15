На Украине призвали «настраиваться на победу»

Председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко призвал не соглашаться «на позорные компромиссы» и настраиваться на победу, однако возвращение территорий «может занять некоторое время». Его слова приводит издание «РБК-Украина».

По его словам, для Украины главное – не слушать никого, кто хочет ее слома и соглашения «на какие-то позорные компромиссы». Нардеп предостерег от сценария, в котором Киев отказывается от борьбы.

«Выигрывает тот, кто идет до конца. Поэтому мы должны быть настроены только на победу. Возвращение территорий может занять некоторое время, но ни в коем случае мы не имеем права сдаваться», — заявил Мережко.

15 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что объединенная группировка российских войск наступает практически по всей линии фронта. Герасимов отметил, что в январе ВС РФ взяли под контроль более 300 кв. км территории. Командование украинской армии любыми способами стремится остановить российское наступление, но эти планы сорваны, указал он.

Ранее в России оценили вероятность закончить конфликт на Украине в 2026 году.