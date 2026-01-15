МЧС сообщило о взрыве газа в частном доме в Уссурийске

МЧС: в Уссурийске из-под завалов дома спасли трех человек после взрыва газа

В Уссурийске Приморского края в частном жилом доме на улице Воровского произошел взрыв газа. Об этом сообщили в МЧС России.

По информации ведомства, в результате происшествия под обломками здания оказались люди. Сотрудникам экстренных служб удалось извлечь из-под завалов трех человек. Пострадавшим оказали необходимую помощь.

В МЧС добавили, что после взрыва произошел пожар на площади 2 кв. м, проводится его тушение. К ликвидации последствий ЧП привлечены 20 человек и 5 единиц техники.

До этого в многоэтажном доме в Первоуральске на улице Ильича, д. 30 произошел взрыв газа, после чего начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека, семь жителей эвакуированы. Из-за случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Возможной причиной возгорания специалисты назвали «хлопок бытового газа». Предварительно, пострадали трое взрослых: хозяйка квартиры получила ожоги, у двух ее соседок выявили отравление угарным газом.

Ранее в Белгородской области взрыв газа полностью разрушил частный дом.