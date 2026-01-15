Coca-Cola продлила права на товарный знак в виде бутылки

РИА: компания Coca-Cola продлила в России товарный знак в виде бутылки до 2035 года

Американская компания The Coca-Cola Company, ушедшая из России после начала специальной военной операции (СВО), продлила права на товарный знак с изображением бутылки. Об этом сообщает РИА Новости.

Роспатент удовлетворил заявку компании на продление патентной защиты товарного знака на 10 лет, до декабря 2035 года. До тех пор, как уточняется, производитель может продавать на территории РФ свой товар.

В ноябре прошлого года стало известно, что Coca-Cola зарегистрировала в России два товарных знака. Обе заявки были поданы 23 апреля 2025 года компанией The Coca-Cola Company, которая базируется в США. Товарные знаки зарегистрированы сроком на 10 лет по одному классу Международной классификации товаров и услуг — как фруктовые безалкогольные напитки, содовая вода, эссенции для приготовления напитков. По данным Роспатента, под товарным знаком «Кока-Кола» компания также сможет производить пиво.

В марте 2022 года американская компания The Coca-Cola Company приостановила реализацию продукции на территории России, но в российских магазинах можно купить напитки Coca-Cola, которые завозятся из других стран.

Ранее PepsiCo впервые за 25 лет провела ребрендинг.