Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Серьезная авария парализовала дороги в Петербурге

В Петербурге лобовое ДТП затруднило движение транспорта 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27625675_rnd_5",
    "video_id": "record::6f80571d-f0f4-4e19-af95-a54803344455"
}

В Санкт-Петербурге автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Очевидцы пишут, что произошло лобовое столкновение. На онлайн-картах путепровод в сторону Невы уже окрасился в багровый цвет — не легче дорожная ситуация и на Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице», — говорится в публикации.

По данным канала, ДТП произошло на Невском путепроводе, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. На кадрах, размещенных в сети, видно, что поврежденные автомобили стоят на проезжей части, при этом рядом находятся медики, сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

До этого на трассе ТюменьХанты-Мансийск в серьезной аварии взорвалась фура, в салоне которой находился человек. Момент ДТП попал на видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего. В результате аварии водитель большегруза не выжил.

Ранее в Карелии микроавтобус на большой скорости снес женщину.
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+