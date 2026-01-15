Размер шрифта
В бюджет Крыма поступили миллиарды от продажи активов олигархов

Крым получил 2,4 млрд рублей от продажи имущества украинских олигархов
Продажа национализированного имущества украинских бизнесменов принесла бюджету Крыма 2,4 млрд рублей по итогам 2025 года. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

По его словам, активы, ранее перешедшие в собственность региона, в настоящее время активно реализуются на торгах. Вырученные средства уже поступили в бюджет и используются для финансирования социально значимых проектов.

Константинов уточнил, что деньги направляют на ремонт и модернизацию социальных, культурных и спортивных объектов, обновление дорожной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств. Кроме того, часть средств идет на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

Глава парламента подчеркнул, что все поступления от продажи национализированного имущества работают в интересах республики и ее жителей, способствуя развитию региона и улучшению качества жизни крымчан.

До этого государственный совет Республики Крым расширил перечень национализированного имущества, добавив 84 актива физических и юридических лиц, которых в регионе считают пособниками киевского режима. Константинов уточнил, что в число конфискованных активов попало имущество граждан и компаний, которые, по оценке властей, зарабатывали в Крыму средства, направляемые на поддержку украинских вооруженных формирований. Среди них оказались лица, воюющие в рядах ВСУ.

Ранее в Крыму национализировали имущество советника вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Игоря Франчука.

