В Кабардино-Балкарии бабушка заставила пятилетнюю внучку украсть коляску

Жительница Кабардино-Балкарии отделалась условным сроком за то, что заставила пятилетнюю внучку совершить кражу детской коляски. Об этом сообщает Баксанский районный суд.

Как следует из материалов суда, инцидент произошел в августе 2025 года в городе Баксан. Подсудимая гуляла с внучками во дворе и заметила в подъезде соседнего дома коляску стоимостью 50 тысяч рублей. Она обманула пятилетнюю девочку, сказав, что коляска принадлежит им, и попросила привезти ее. После того как ребенок выполнил просьбу, женщина похитила коляску и скрылась.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 54-летняя женщина признана виновной в краже. Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

