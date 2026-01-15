Размер шрифта
В Кабардино-Балкарии бабушка заставила пятилетнюю внучку украсть коляску

В Кабардино-Балкарии осудили женщину, которая заставила внучку украсть коляску
Руслан Кривобок/РИА Новости

Жительница Кабардино-Балкарии отделалась условным сроком за то, что заставила пятилетнюю внучку совершить кражу детской коляски. Об этом сообщает Баксанский районный суд.

Как следует из материалов суда, инцидент произошел в августе 2025 года в городе Баксан. Подсудимая гуляла с внучками во дворе и заметила в подъезде соседнего дома коляску стоимостью 50 тысяч рублей. Она обманула пятилетнюю девочку, сказав, что коляска принадлежит им, и попросила привезти ее. После того как ребенок выполнил просьбу, женщина похитила коляску и скрылась.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 54-летняя женщина признана виновной в краже. Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

До этого в Чувашии девушка усыпила подругу и украла 5,4 млн рублей. Выяснилось, что с подозреваемой в краже связались мошенники. Представившись сотрудниками силовых структур, аферисты убедили ее перевести сначала 700 тысяч рублей, а затем заставили «задекларировать» деньги подруги.

Ранее в Кузбассе сын украл у отца миллион и проиграл на ставках.

