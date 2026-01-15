Размер шрифта
В Раде отвергли референдум о территориальных уступках

Нардеп Мережко: территориальные изменения Украины невозможны по конституции
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Проведение референдума о территориальных уступках бессмысленно, конституция Украины не допускает нарушения целостности страны. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко.

«Я не могу это представить. Не вижу сейчас какого-то смысла в проведении референдума. <…> Какие-то территориальные изменения? Это невозможно с точки зрения Конституции, которая запрещает изменения, нарушающие территориальную целостность», — заявил Мережко.

До этого Владимир Зеленский отметил, что Украина не может вывести войска с территории Донбасса, так как это «противоречит» законам Украины, а также Киев не может «потерять» 300 тысяч украинских граждан. Он подчеркнул, что «компромиссным вариантом» сейчас является создание «свободной экономической зоны» на Донбассе. В таком случае Украине и России нужно будет «сделать несколько шагов назад», считает украинский президент.

Также в беседе с Fox News Зеленский рассказал, что 87% украинцев хотят мира на Украине, однако 85% граждан против вывода ВСУ с территории Донбасса.

Ранее на Украине допустили проведение выборов одновременно с референдумом.

