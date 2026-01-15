15 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 15 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

15 января в России поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники Следственного комитета РФ. Сегодня празднуют Всемирный день шаурмы и День фигурного катания. Православные верующие чтут память преподобного Серафима Саровского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 15 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 15 января

День образования Следственного комитета РФ

Праздник приурочен к вступлению в силу федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации», подписанного в конце 2010 года. С этого момента ведомство стало самостоятельным органом, не входящим в систему прокуратуры. Закон закрепил прямое подчинение СК президенту России.

Именно к такой модели правоохранительной системы еще в XVIII веке стремился Петр I. При нем появились майорские следственные канцелярии, подчиненные напрямую монарху. Их задачей было расследование наиболее опасных преступлений против государства, включая коррупцию и злоупотребления властью.

Современный Следственный комитет также расследует особо тяжкие преступления, коррупционные дела, преступления против личности и государства. Для сотрудников ведомства 15 января — профессиональный праздник.

Максим Блинов/РИА Новости

День Главного штаба Военно-морского флота России

15 января 1938 года в структуре Народного комиссариата Военно-морского флота (ВМФ) был создан Главный морской штаб. Его формирование было связано с масштабной программой строительства океанского флота и превращения СССР в одну из ведущих морских держав.

Сегодня Главный штаб ВМФ координирует деятельность флотов и флотилий, контролирует боевую готовность, анализирует обстановку в мировом океане и разрабатывает планы применения военно-морских сил. Его работа остается ключевым элементом в обеспечении безопасности России.

Всемирный день шаурмы

Во многих странах 15 января отмечают гастрономический праздник, посвященный одному из самых популярных блюд уличной кухни. Шаурма давно перестала быть исключительно восточным блюдом и стала частью глобальной гастрономической культуры.

Историки считают ее предками денер-кебаб, гирос и ближневосточные лепешки с мясом. Технология вертикального гриля появилась в XIX веке и позволила сохранить сочность мяса, что сделало блюдо особенно популярным. Со временем шаурма адаптировалась под вкусы разных стран, получив десятки вариантов начинок и соусов. Праздник — хороший повод попробовать новые рецепты.

День фигурного катания

Международный праздник посвящен одному из самых эстетичных и технически сложных видов спорта. Его цель — привлечь внимание к фигурному катанию и поддержать интерес к занятиям на льду.

Фигурное катание требует от спортсменов не только физической силы, но и музыкальности, координации и артистизма. Именно сочетание спорта и искусства делает его особенно зрелищным и популярным во всем мире.

Россия по праву считается одной из ведущих держав в этом виде спорта. Отечественные фигуристы и тренеры регулярно задают мировые стандарты, а их достижения становятся предметом национальной гордости. Кстати, в нашей стране с 2025 года отмечается российский День фигурного катания. Его празднуют 8 января — в день рождения первого отечественного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Николая Панина-Коломенкина.

Александра Трусова во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, 2021 год Александр Вильф/РИА Новости

День рождения «Википедии»

15 января 2001 года начал работу сайт «Википедии» — свободной интернет-энциклопедии, создаваемой усилиями добровольцев по всему миру. Главной особенностью проекта стала возможность для любого пользователя редактировать статьи и участвовать в формировании базы знаний. Со временем платформа превратилась в крупнейший справочный ресурс.

Сегодня «Википедия» существует более чем на 300 языках, входит в число самых посещаемых сайтов мира и остается примером коллективного производства знаний, основанного на принципах открытости.

День зимующих птиц в России

Экологический праздник связан с инициативой писателя Евгения Носова и поэта Александра Яшина . Их идея — напомнить людям о необходимости помогать птицам в холодное время года — со временем превратилась в масштабную всероссийскую акцию.

По инициативе Союза охраны птиц России дата 15 января, день рождения писателя Евгения Носова, была включена в экологический календарь как День зимующих птиц. По всей стране проходят акции по установке кормушек, экологические уроки, которые напоминают, что даже небольшой жест помощи способен спасти жизнь пернатым.

Monika Surzin/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 января в других странах

День международного признания — Хорватия. Дата связана с официальным признанием Хорватии странами ЕС в 1992 году. Этот шаг стал важным этапом международного становления государства. Позднее Хорватия была признана десятками стран мира и принята в ООН.

День дерева — Иордания. Национальный праздник посвящен посадке деревьев и охране природы. В условиях пустынного климата дерево считается особым символом жизни и плодородия. Праздник отмечается на государственном уровне с участием королевской семьи. Основное внимание уделяется посадке пальм, оливковых деревьев и виноградников.

Национальный день свежевыжатых соков — США. Неофициальный праздник призван напомнить о пользе натуральных соков без сахара и консервантов. В этот день американцев поощряют готовить соки дома и экспериментировать со вкусами. Дата открывает Национальную неделю свежевыжатых соков.

Религиозные праздники 15 января

Предпразднство Богоявления

несколько дней перед особо важными церковными праздниками

С 15 января начинается предпразднствоБогоявления, или Крещения, которое отмечается 19 января. В этот день в православных храмах начинают читать праздничные молитвы, посвященные важному евангельскому событию — крещению Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Верующие готовятся к празднованию Крещения, посещают в эти дни богослужения.

Второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского

Преподобный Серафим Саровский — великий подвижник Русской православной церкви , один из самых почитаемых русских святых, основатель и покровитель знаменитой Дивеевской женской обители.

Он родился в 1754 году в Курске. Два чудесных события связано с его детскими годами. Согласно преданию, в семь лет юный Прохор (такое имя Серафим Саровский носил в миру) упал с колокольни строящегося Сергиево-Казанского собора, но остался невредим. В десять лет мальчик тяжело заболел и увидел во сне Божию Матерь, обещавшую ему исцеление. Вскоре, во время крестного хода, Прохора приложили к иконе Божией матери, после чего он быстро поправился.

Постриг святой принял в Саровской пустыни. Вся его жизнь была посвящена духовному наставничеству, молитве и аскезе. Слова Серафима Саровского о стяжании духа мирного стали заветом для многих поколений. Тысячи верующих обращались к нему за духовной помощью и исцелением. Среди них было немало знатных людей, в том числе император Александр I.

Серафим Саровский был прославлен в лике святых в 1903 году.

Серафим Саровский OLEGOLEGOLEG/Shutterstock/FOTODOM

Православная церковь 15 января также чтит память • преподобного Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах почивающего;

• праведной Иулиании Лазаревской, Муромской;

• святителя Сильвестра, Папы Римского;

• святителя Домна, епископа Антиохийского;

• праведной Феодоты, матери святителей бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских;

• мученика Сергия Кесарии Каппадокийской;

• священномученика Феогена, епископа Парийского и других. Католическая церковь сегодня вспоминает: • святого Макария Египетского,

• отшельника Павла Фивейского,

• святую Иту.

Народные праздники и приметы 15 января

Сильвестров день, или Куриный праздник

В этот день на Руси чтили память святого Сильвестра, папы Римского. В крестьянской традиции дата получила название Куриный праздник, поскольку особое внимание в этот день уделяли домашней птице.

Считалось, что в Сильвестров день особенно активна нечистая сила, поэтому птичники окуривали травами, вешали обереги — особые камни с отверстием, которые носили название «куриный бог», проводили очистительные обряды. Детям дарили игрушечных петушков как символ защиты и благополучия.

В этот день гадали на луке, определяя погоду на каждый месяц года. Морозы воспринимались как обычное явление, а заговоры от болезней считались особенно действенными.

Приметы

Курица стоит на одной ноге — к сильной стуже, вертит хвостом — к метели.

Острые рога месяца — к ветру, крутые — к морозу, отлогие — к ненастью.

Какие исторические события произошли 15 января

730 год — в Византии на совете сенаторов и высшего духовенства поклонение иконам было официально объявлено преступлением, что повлияло на религиозную и политическую жизнь империи.

1759 год — в Лондоне открыт для публики Британский музей, ставший первым национальным публичным музеем в мире.

1826 год — вышел первый выпуск французской газеты Le Figaro, одного из самых влиятельных и авторитетных изданий Франции.

1831 год — учреждена Демидовская премия «для содействия к преуспеванию наук», первая регулярная научная премия в России, сыгравшая важную роль в поддержке отечественных ученых.

1919 год — в Берлине были убиты лидеры немецкого социалистического движения Карл Либкнехт и Роза Люксембург, что стало одним из трагических символов послевоенной политической нестабильности Германии.

1920 год— арестован верховный правитель России адмирал Александр Колчак. Это событие ознаменовало скорый крах белого движения.

РИА Новости

1943 год — завершено строительство здания Пентагона — одного из крупнейших административных зданий в мире, ставшего штаб-квартирой министерства обороны США.

1969 год — запущен советский космический корабль «Союз-5». В рамках его миссии впервые в истории была осуществлена стыковка пилотируемых кораблей на орбите.

1993 год — в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137-я серия телесериала «Санта-Барбара», ставшего культовым для нескольких поколений зрителей.

2021 год — Россия официально вышла из Договора по открытому небу, регулирующего международные наблюдательные полеты.

Дни рождения и юбилеи 15 января

В 1622 году родился Мольер — французский драматург, актер и театральный реформатор, автор комедий «Тартюф», «Мизантроп», «Скупой», оказавших решающее влияние на развитие европейского театра.

В 1725 году родился Петр Румянцев-Задунайский — русский полководец, генерал-фельдмаршал, герой русско-турецких войн, один из крупнейших военных реформаторов эпохи Екатерины II.

В 1795 году родился Александр Грибоедов — русский дипломат, поэт, композитор и драматург, автор комедии «Горе от ума», одного из знаковых произведений русской литературы.

Портрет писателя Александра Сергеевича Грибоедова, 1875 год. Художник Иван Николаевич Крамской РИА Новости

В 1809 году родился Пьер-Жозеф Прудон — французский философ, экономист и социолог, один из основоположников анархистской мысли.

В 1842 году родился Йозеф Брейер — австрийский врач и ученый, наставник Зигмунда Фрейда, один из основателей психоанализа.

В 1850 году родилась Софья Ковалевская — выдающийся русский математик, первая женщина — профессор математики в Европе, публицист и писательница.

В 1857 году родился Алексей Якимович — генерал-лейтенант русской армии, один из составителей Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

В 1906 году родился Аристотель Сократ Онассис — греческий судовладелец, миллиардер.

В 1923 году родился Евгений Весник — актер театра и кино, театральный режиссер, чтец, народный артист СССР.

В 1929 году родился Мартин Лютер Кинг — американский пастор и общественный деятель, лидер движения за гражданские права, лауреат Нобелевской премии мира.

Мартин Лютер Кинг, 1960 год AP

Кто отмечает день рождения

81 год исполняется Максиму Дунаевскому — советскому и российскому композитору, автору музыки к фильмам «Д'Артаньян и три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания», народному артисту РФ.

79 лет исполняется Мартину Чалфи — американскому нейробиологу, лауреату Нобелевской премии по химии 2008 года за открытие флуоресцентных белков.

60 лет исполняется Егору Кончаловскому — российскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру.

Режиссер Егор Кончаловский Максим Блинов/РИА Новости

55 лет исполняется Реджине Кинг — американской актрисе и режиссеру, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми».

45 лет исполняется Pitbull — американскому рэп-исполнителю, автору мировых хитов и одному из самых коммерчески успешных артистов латиноамериканского происхождения.

44 года исполняется Екатерине Волковой — российской актрисе театра и кино, известной по сериалу «Воронины».

38 лет исполняется Скриллексу — американскому музыканту, диджею и продюсеру, многократному лауреату премии «Грэмми».