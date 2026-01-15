Размер шрифта
Российский СК заочно обвинил Каю Каллас в уничтожении советских памятников

Бастрыкин: Каллас заочно обвинили в уничтожении советских памятников
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что заместителя председателя Еврокомиссии (ЕК), главу дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Каю Каллас заочно обвинили в уничтожении советских памятников.

Также заочное обвинение было предъявлено ряду должностных лиц Эстонии и Литвы.

«Мы видим, как уничтожаются памятники советским воинам на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Германии, Болгарии, Молдове, Чехии, Австрии, Швейцарии и других странах. Причем около половины советских мемориальных объектов уничтожены по решению должностных лиц органов власти этих государств, остальные повреждены русофобами и националистами. За совершение таких преступлений в качестве обвиняемых заочно привлечены 255 иностранных граждан», — поделился Бастрыкин.

28 ноября глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что стремление главы евродипломатии Каи Каллас выставить Россию в невыгодном свете «серьезно граничит» с диагнозом психиатра.

По информации Слуцкого, у главы евродипломатии во время выступлений происходят «приступы бреда». В частности, российский депутат обратил внимание на высказывание Каллас о том, что на Россию не было нападений на протяжении последних ста лет.

Ранее Захарова призвала вызвать санитаров для Каллас после ее слов о нападениях России.

