Все роддома Кузбасса проверяют после трагедии в Новокузнецке

Середюк: все родильные учреждения Кемеровской области проверят до 9 февраля
Все родильные учреждения Кемеровской области проверят до 9 февраля после трагедии в Новокузнецкой горбольнице №1. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в Telegram-канале.

«Пока в Новокузнецкой горбольнице №1 работают федеральные эксперты, приступаем к проверке всех роддомов Кузбасса», — написал чиновник.

По его словам, первая проверка прошла в роддоме в Прокопьевске, где два отделения: акушерское, отделение новорожденных и недоношенных детей. Одновременно в учреждении могут находиться 26 пациенток.

Родильные учреждения проверяют на предмет соблюдения протоколов оказания медпомощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия нужного оборудования, организации работы медиков и врачей.

Всего в Кемеровской области 12 родильных отделений и 2 перинатальных центра.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники не сумели спасти девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной трагедии заражение детей менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность», а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в новокузнецком роддоме женщина забеременела после пятого ЭКО, но потеряла ребенка.

