США продали первую партию нефти из Венесуэлы

Администрация президента США продала первую партию венесуэльской нефти на сумму $500 млн. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на источники.

Отмечается, доход от продажи нефти хранится на банковских счетах, контролируемых американским правительством, причем основной счет находится в Катаре.

Собеседник портала пояснил, что Катар для Соединенных Штатов является нейтральной площадкой, которая позволяет переводить и хранить средства без угрозы их изъятия.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

7 января в Минэнерго США заявили, что уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. В ведомстве отметили, что средства от продажи нефти будут зачисляться на контролируемые США счета в банках. После этого деньги распределят в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению Вашингтона, подчеркнули в министерстве.

Ранее в США заявили, что не крадут нефть Венесуэлы.