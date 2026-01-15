Размер шрифта
Бастрыкин раскрыл подробности о бандитах в Шереметьево, грабивших бойцов СВО

Бастрыкин: 38 человек арестовали по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево
Телеграм-канал «Следком»

Членами преступного сообщества, которые похищали деньги у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево, были не менее 40 человек. 38 из них арестованы, еще двое объявлены в розыск, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его словам, объектами преступников были в основном военнослужащие, следовавшие через Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений. Бастрыкин сообщил, что входящие в ОПГ таксисты существенно завышали цены за проезд, а женщины вводили потерпевших в заблуждение относительно своего критического материального положения, обманом заставляя участников СВО переводить им значительные суммы денег.

В состав преступного сообщества, как уточнил глава СК, входили и другие лица, которые грабили потерпевших и вымогали у них деньги, если те отказывались платить добровольно. Участвовали в этой схеме и сотрудники органов правопорядка, добавил Бастрыкин. По его словам, следователи продолжают устанавливать сумму ущерба по этому делу.

О преступной деятельности в Шереметьево стало известно в мае 2025 года. Изначально бойцам российской армии предлагали услуги такси по адекватным ценам, однако в конце поездки сумма менялась. Например, вместо 2 тысяч рублей просили 40 тысяч или даже 90 тысяч рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. Если потерпевшие отказывались платить, то им угрожали физической расправой. Предварительно сумма причиненного участникам СВО ущерба превысила 4 млн рублей.

16 мая суд заключил под стражу одного из организаторов преступной схемы Дмитрия Боглаева. Известно, что он изъявил желание отправиться в зону специальной военной операции.

Ранее в деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появилось десять тайных свидетелей.

