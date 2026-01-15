Кличко поспорил с Зеленским на фоне публичной критики

Мэр Киева Виталий Кличко публично поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне критики ситуации в энергетической сфере. На это обратило внимание издание «Зеркало недели».

Так, в своем регулярном видеообращении Зеленский заявил, что в Киеве «очень мало сделано» в энергетической сфере на фоне ударов ВС РФ и он «не видит интенсивности в этом вопросе». Президент Украины подчеркнул, что власти Харькова сделали больше.

В ответ Кличко задался вопросом, «какой интенсивности в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит». Мэр Киева заявил, что подобные высказывания обесценивают труд тысяч специалистов, которые поддерживают жизнедеятельность города. Он подчеркнул, что честно информирует жителей о сложности ситуации.

«Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сверхсложной ситуации. И мне безразлично какие-то рейтинги и призрачные выборы», — сказал Кличко.

До этого председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению комитета Верховной рады по вопросам энергетики, народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что на восстановление энергетической инфраструктуры Украины понадобится как минимум год. По его словам, на данный момент о восстановлении речи не идет. Он утверждает, что Россия стремится разделить территорию республики на энергетические «полуострова» и лишить Украину целостной энергосистемы.

Ранее Шмыгаль заявил о неготовности Киева к энергетическому кризису.