Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Кличко поспорил с Зеленским на фоне публичной критики

Мэр Киева Кличко поспорил с Зеленским на фоне публичной критики
Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко публично поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне критики ситуации в энергетической сфере. На это обратило внимание издание «Зеркало недели».

Так, в своем регулярном видеообращении Зеленский заявил, что в Киеве «очень мало сделано» в энергетической сфере на фоне ударов ВС РФ и он «не видит интенсивности в этом вопросе». Президент Украины подчеркнул, что власти Харькова сделали больше.

В ответ Кличко задался вопросом, «какой интенсивности в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит». Мэр Киева заявил, что подобные высказывания обесценивают труд тысяч специалистов, которые поддерживают жизнедеятельность города. Он подчеркнул, что честно информирует жителей о сложности ситуации.

«Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сверхсложной ситуации. И мне безразлично какие-то рейтинги и призрачные выборы», — сказал Кличко.

До этого председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению комитета Верховной рады по вопросам энергетики, народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что на восстановление энергетической инфраструктуры Украины понадобится как минимум год. По его словам, на данный момент о восстановлении речи не идет. Он утверждает, что Россия стремится разделить территорию республики на энергетические «полуострова» и лишить Украину целостной энергосистемы.

Ранее Шмыгаль заявил о неготовности Киева к энергетическому кризису.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27625285_rnd_8",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+