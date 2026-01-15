Размер шрифта
КПРФ предложила расширить льготную ипотеку еще на три категории граждан

Депутат КПРФ Афонин: льготную ипотеку нужно давать учителям, врачам и ученым
Пелагия Тихонова/РИА Новости

КПРФ предложила включить в программу льготного ипотечного кредитования врачей, учителей и научных сотрудников в качестве меры социальной поддержки населения. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Юрий Афонин.

Как подчеркнул депутат, сегодня в России существует острый дефицит медицинских работников в учреждениях здравоохранения, а также учителей в школах. И те, и другие, напомнил Афонин, вынуждены работать на полторы или две ставки, что приводит к колоссальным перегрузкам, эмоциональному выгоранию и оттоку кадров. Кроме того, кадровый дефицит нарастает и в сфере науки, указал парламентарий.

«Коммерческая ипотека для этих категорий специалистов практически недоступна. При нынешних процентных ставках покупатель жилья вынужден отдавать банкирам четыре — шесть рыночных стоимостей квартиры или дома», — заявил Афонин.

Как подчеркнул собеседник, «собственное жилье становится несбыточной мечтой для тех, кто выполняет ключевые для государства функции — врачей, учителей, научных работников». Он назвал существующее состояние дел кабалой.

Афонин указал, что предлагаемый КПРФ закон может помочь в решении важнейших проблем страны. Речь идет также о «приближении системы социальной поддержки специалистов к советскому уровню», заявил депутат.

На этом фоне эксперт по недвижимости, ипотечный брокер, соучредитель агентства недвижимости Greatspace Ирина Асоулюк отмечала, что в 2026 году цены на недвижимость в России продолжат расти.

Ранее сообщалось, что в России хотят повысить порог контроля сделок с недвижимостью.

