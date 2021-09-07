Эксперт рассказал, какие опасности таят супераппы

Супераппы, или приложения с расширенным набором функций, являются очень удобными в использованиями, но несут в себе ряд рисков для пользователя, сообщила в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина. Она считает, что малейший сбой в системе или хакерская атака на один ресурс экосистемы могут стать угрозой для всей платформы.

«Суперапп работает по принципу единого окна, чтобы максимально удержать пользователя. Если человек пользуется соцсетью, то задача разработчиков предоставить ему возможность общаться, делиться фото и видеоматериалами, получать кредит в банке, совершать покупки в онлайн-магазинах, приобретать путевки в разные страны и т.д. С одной стороны, такой подход сильно упрощает жизнь пользователям и клиентам разных структур, с другой — есть и некоторые опасности нахождения внутри таких супераппов», — заявила эксперт.

По мнению Бастрыкиной, суперапп в первую очередь опасен из-за того, что использование большого количества сервисов оставляет больше цифровых следов и личных данных, повышая риск кражи конфиденциальной информации.

Чем больше растет экосистема, тем больше у нее находят уязвимостей, отмечает эксперт: «Так уже было неоднократно, когда вдруг «ложился» сайт банка из-за большого количества пользователей или атаки. Кроме того, мошенники чаще обращают внимание на платежные системы внутри маркетплейсов. Это делает возможным кражу всей клиентской базы, ее перепродажу, либо использование с целью фишинга».

Так как подобная экосистема в целом основана на тех же принципах, что и отдельные приложения — банковские, социальные сети и прочие, то и советы пользователям можно давать аналогичные, заявила эксперт.

«Нужно осторожнее использовать персональные данные и доверять проверенным контактам, чтобы успешно использовать преимущества, которые дает суперапп», — заключила Бастрыкина.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о новом способе мошенничества, нацеленном на россиян.