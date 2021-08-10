Xiaomi показала своего первого четвероногого робота

Китайская компания Xiaomi представила своего первого робота-собаку — «CyberDog», пишет The Verge.

По данным компании, робот — экспериментальная машина с открытым исходным кодом, которая «имеет непредсказуемые возможности». «Пес» обладает «домашней натурой» — оснащен GPS, камерами со сверхширокоугольным объективом, сенсорными датчиками и может реагировать на голосовые команды и следовать за владельцем.

«CyberDog может анализировать свое окружение в режиме реального времени, создавать навигационные карты, определять место назначения. С помощью отслеживания осанки человека и системы распознавания лиц CyberDog может следовать за своим владельцем и преодолевать препятствия», — заявила Xiaomi.

«CyberDog» достаточно проворен, чтобы выполнять сальто назад, он может двигаться рысью со скоростью 3,2 м/с и весит 3 кг.

В обзоре говорится, что «неясно, какую цель видит Xiaomi для CyberDog», для начала компания планирует выпустить 1 тыс. моделей робота для «фанатов Xiaomi и энтузиастов робототехники». Каждый робот будет стоить 9999 юаней (примерно $1540).

Ранее стало известно, что Xiaomi впервые стала лидером по поставкам смартфонов.